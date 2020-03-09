Певица МакSим выписалась из клиники

Чуть больше месяца назад МакSим решила взять бессрочный отпуск из-за проблем со здоровьем. Звезда легла в одну из московских клиник, где находилась под постоянным присмотром врачей. На днях артистку, наконец, выписали, но она продолжает оставаться под наблюдением специалистов, пишет Starhit.ru.
В феврале МакSим пришлось отменить запланированные концерты и мероприятия, чтобы посвятить время здоровью, которое было сильно подорвано в результате аварии: певица стала участницей ДТП за границей весной прошлого года и получила серьезные травмы. Ее машину занесло на скользкой дороге, и та вылетела в кювет. Тогда у артистки даже была частичная потеря памяти, не говоря уже про многочисленные ушибы.
Проблемы долгое время не давали о себе знать, но недавно внезапно обострились. Начались сильные головные боли, сбился режим сна. Поэтому МакSим приняла решение лечь в клинику, где находилась под круглосуточным наблюдением врачей.
«На днях Марину выписали, сейчас она дома с дочерьми, — поделилась Маргарита, директор МакSим. — Чувствует себя гораздо лучше, но продолжает наблюдаться амбулаторно: проходит восстановительную терапию, ездит на процедуры. Ей по-прежнему прописан полный релакс, минимальные физические нагрузки. Поэтому Марина много гуляет на свежем воздухе, бегает, делает массажи».
Дома артистка оказалась аккурат к дню рождения старшей дочери Александры — девочке вчера исполнилось 11 лет. Поэтому МакSим смогла принять участие в организации праздника. На нем также собрались многочисленные одноклассники Саши.
«Сашенька очень любит животных, поэтому в качестве одного из подарков мама подарила ей общение с этим пушистым животным, — продолжает Маргарита. — Да и вообще вся детская вечеринка была оформлена лисами — они были даже на торте. Также пригласили фокусника, все очень весело провели время».
Поклонники надеются, что после полного выздоровления МакSим вернется к концертной деятельности и записи новых песен. К слову, это не первый вынужденный отпуск знаменитости — летом 2018 года она уже уходила со сцены из-за проблем с сосудами и сильным переутомлением, вызванным недосыпом. Тогда певице удалось восстановить здоровье довольно быстро — уже осенью Марина снова стала выступать.