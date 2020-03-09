Певица МакSим выписалась из клиники

В феврале МакSим пришлось отменить запланированные концерты и мероприятия, чтобы посвятить время здоровью, которое было сильно подорвано в результате аварии: певица стала участницей ДТП за границей весной прошлого года и получила серьезные травмы. Ее машину занесло на скользкой дороге, и та вылетела в кювет. Тогда у артистки даже была частичная потеря памяти, не говоря уже про многочисленные ушибы.

Проблемы долгое время не давали о себе знать, но недавно внезапно обострились. Начались сильные головные боли, сбился режим сна. Поэтому МакSим приняла решение лечь в клинику, где находилась под круглосуточным наблюдением врачей.

«На днях Марину выписали, сейчас она дома с дочерьми, — поделилась Маргарита, директор МакSим. — Чувствует себя гораздо лучше, но продолжает наблюдаться амбулаторно: проходит восстановительную терапию, ездит на процедуры. Ей по-прежнему прописан полный релакс, минимальные физические нагрузки. Поэтому Марина много гуляет на свежем воздухе, бегает, делает массажи».

Дома артистка оказалась аккурат к дню рождения старшей дочери Александры — девочке вчера исполнилось 11 лет. Поэтому МакSим смогла принять участие в организации праздника. На нем также собрались многочисленные одноклассники Саши.

«Сашенька очень любит животных, поэтому в качестве одного из подарков мама подарила ей общение с этим пушистым животным, — продолжает Маргарита. — Да и вообще вся детская вечеринка была оформлена лисами — они были даже на торте. Также пригласили фокусника, все очень весело провели время».