Пн, 9.03.2020
Смотрите, какие стильные гости пришли на открытие выставки бальных платьев из коллекции Александра Васильева в Кейла-Йоа СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что таллиннцы устроили на вечеринке «Поколение 2000», куда позвали самую горячую русскую группу

29 Февраля в клубе Prive прошел концерт группы «Фактор 2» и далее вечеринка «Поколение 00-х» от Sapronov Kutsub.

Смотри фотографии, а также делись с друзьями!

НОВОСТЬ! Для всех гостей мероприятий Sapronov Kutsub, проводимых в клубе PRIVE, доступно онлайн-резервирование столиков с помощью банковской карты!

Быстро, удобно и в ногу со временем!

Стань одним из первых: https://sapronov.ee/ru/

Следующее мероприятие будет проходить 13 марта.

Подробнее: https://www.facebook.com/events/792349014608005/

СМОТРИТЕ ГАЛЕРЕЮ С ПРОШЛОЙ ВЕЧЕРИНКИ 29 ФЕВРАЛЯ ВВЕРХУ НОВОСТИ! 

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