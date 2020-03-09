ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что таллиннцы устроили на вечеринке «Поколение 2000», куда позвали самую горячую русскую группу

29 Февраля в клубе Prive прошел концерт группы «Фактор 2» и далее вечеринка «Поколение 00-х» от Sapronov Kutsub.
Смотри фотографии, а также делись с друзьями!
НОВОСТЬ! Для всех гостей мероприятий Sapronov Kutsub, проводимых в клубе PRIVE, доступно онлайн-резервирование столиков с помощью банковской карты!
Быстро, удобно и в ногу со временем!
Стань одним из первых: https://sapronov.ee/ru/
Следующее мероприятие будет проходить 13 марта.
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