Женщину избил любовник из Tinder со словами: «Никто больше тебя не захочет»

Эмма встречалась с 32-летним Джаком Костой (Jak Kosta) четыре месяца. Некоторое время назад женщина заподозрила возлюбленного в измене. Эмма обнаружила на телефоне пришедшего пьяным любовника порнографические снимки других женщин и переписку с ними. Она рассказала партнеру о находке, в ответ он ударил ее по лицу и прижал к кровати. Эмма пыталась вырваться, однако мужчина держал ее, нанося удары по лицу и телу руками и ногами. Избиение длилось два часа, в конце концов британка потеряла сознание.