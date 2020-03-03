«Мы вам обещаем, вы будете удивлены»: Little Big прокомментировала свое участие в «Евровидении»

Группа Little Big поделилась впечатлениями о решении представлять Россию на «Евровидении». Фронтмен коллектива Илья Прусикин, известный под псевдонимом Ильич, отметил, что это огромная ответственность, пишет Лайф.
Прусикин рассказал, что поначалу участники обрадовались, а потом пришёл страх, но тем не менее они постараются сделать всё, что от них зависит. По его словам, для любой группы это событие планетарного масштаба. Вокалистка Little Big Софья Таюрская добавила, что представлять Россию на «Евровидении» — большая честь. Премьера песни, с которой Little Big выступит на конкурсе, состоится в ближайшие дни.
Как и у любого русского человека, юмор у нас в крови. Поэтому песня будет весёлой. Не беспокойтесь за хореографию — у нас всё тип-топ. Мы вам обещаем, вы будете удивлены,
— заключили артисты.
Напомним, вчера стало известно, что группа Little Big будет представлять Россию на Евровидении. Согласно жеребьёвке, коллектив выступит в первой части первого полуфинала 12 мая. Какую именно песню они исполнят, пока не сообщается.