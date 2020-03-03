«Мы вам обещаем, вы будете удивлены»: Little Big прокомментировала свое участие в «Евровидении»

Прусикин рассказал, что поначалу участники обрадовались, а потом пришёл страх, но тем не менее они постараются сделать всё, что от них зависит. По его словам, для любой группы это событие планетарного масштаба. Вокалистка Little Big Софья Таюрская добавила, что представлять Россию на «Евровидении» — большая честь. Премьера песни, с которой Little Big выступит на конкурсе, состоится в ближайшие дни.