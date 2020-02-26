ФОТО ⟩ Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой одежде из масс-маркета

В таком виде герцогиня Кембриджская посетила олимпийский стадион в Лондоне, чтобы пообщаться с юными спортсменами и поучаствовать в соревнованиях. На размещенных кадрах она запечатлена в зеленых брюках-кюлотах испанского бренда Zara за шесть фунтов (примерно 7 евро) и джемпере того же цвета.

В качестве обуви были выбраны белые кроссовки марки Marks & Spencer стоимостью 29 фунтов (около 34 евро). Ее образ дополнили изумрудные серьги от британского ювелирного дома Monica Vinader и кулон марки Daniella Draper.