Ср, 26.02.2020
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ФОТО ⟩ Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой одежде из масс-маркета

Кейт Мидллтон .

ФОТО: YUI MOK/AFP

Кейт Миддлтон появилась на мероприятии организации SportsAid в дешевом наряде из масс-маркета, передает Lenta

В таком виде герцогиня Кембриджская посетила олимпийский стадион в Лондоне, чтобы пообщаться с юными спортсменами и поучаствовать в соревнованиях. На размещенных кадрах она запечатлена в зеленых брюках-кюлотах испанского бренда Zara за шесть фунтов (примерно 7 евро) и джемпере того же цвета. 

В качестве обуви были выбраны белые кроссовки марки Marks & Spencer стоимостью 29 фунтов (около 34 евро). Ее образ дополнили изумрудные серьги от британского ювелирного дома Monica Vinader и кулон марки Daniella Draper.

В феврале жена принца Уильяма уже появлялась на публике в одежде из масс-маркета. Ее наряд состоял из красного платья-миди испанского бренда Zara и пальто британской марки Hobbs, которое продается на официальном сайте магазина за 259 фунтов (около 307 евро).

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