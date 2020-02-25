ФОТО ⟩ Пары, которые впервые вышли вместе в свет на президентском приеме

КЕЛЛИ СИЛЬДАРУ & МИХКЕЛЬ УСТАВ

Келли Силдару и Михкель Устав на приеме президента в театре Угала, Вильянди. ФОТО: Konstantin Sednev

Келли Силдару, которая на прошлой неделе отпраздновала свой 18-й день рождения, приехала на прием к президенту вместе со своим возлюбленным Михкелем Уставом (22).

Хотя пара была замечена на публике и в прошлом, прием президента стал первым официальным мероприятием, на котором молодые люди появились вместе.

МАРТИН РЕПИСКИЙ & ЕКАТЕРИНА ВАССИЛЬЕВА

Мартин Репинский и Екатерина Вассильева на приеме президента в театре Угала, Вильянди. ФОТО: Konstantin Sednev

Брак политического деятеля Мартина Репинского (33) с Сирет Котка (33) начал распадаться уже весной 2019 года. Летом они подтвердили, что их браку пришел конец, и слухи о том, что Репинский состоит в отношениях с Екатериной Васильевой (30), подтвердились.

РАЙМОНД КАЛЬЮЛАЙД & ЯНЕ КАЛЬЮЛАЙД

Яне и Раймонд Кальюлайд на приеме президента в театре Угала, Вильянди. ФОТО: Konstantin Sednev

Сводный брат президента Керсти Кальюлайд политик Раймон Кальюлайд прибыли на торжественный прием со своей женой Яне Кальюлайд. Пара была вместе с 2017 года и поженилась в мае прошлого года.

ЛЕННА КУУРМАА & ЛАУРИ МЯЭСЕПП

Ленна Куурмаа и Лаури Мяэсепп на приеме президента в театре Угала, Вильянди. ФОТО: Konstantin Sednev

Певица Ленна Куурмаа (34) прибыла на прием к президенту со своим женихом Лаури Мяэсепп (27). Для пары это был первый совместный прием президента. В последний раз Куурмаа присутствовал на приеме в 2017 году со своим бывшим мужем музыкантом Робертом Вайгла.