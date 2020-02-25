ФОТО ⟩ Пары, которые впервые вышли вместе в свет на президентском приеме

В этом году прием президента Эстонии Керсти Кальюлайд состоялся в Вильянди. Собрались все сливки общества и пары, которые впервые были на приеме у президента вместе, пишет Elu24!
КЕЛЛИ СИЛЬДАРУ & МИХКЕЛЬ УСТАВ
Келли Силдару, которая на прошлой неделе отпраздновала свой 18-й день рождения, приехала на прием к президенту вместе со своим возлюбленным Михкелем Уставом (22).
Хотя пара была замечена на публике и в прошлом, прием президента стал первым официальным мероприятием, на котором молодые люди появились вместе.
МАРТИН РЕПИСКИЙ & ЕКАТЕРИНА ВАССИЛЬЕВА
Брак политического деятеля Мартина Репинского (33) с Сирет Котка (33) начал распадаться уже весной 2019 года. Летом они подтвердили, что их браку пришел конец, и слухи о том, что Репинский состоит в отношениях с Екатериной Васильевой (30), подтвердились.
РАЙМОНД КАЛЬЮЛАЙД & ЯНЕ КАЛЬЮЛАЙД
Сводный брат президента Керсти Кальюлайд политик Раймон Кальюлайд прибыли на торжественный прием со своей женой Яне Кальюлайд. Пара была вместе с 2017 года и поженилась в мае прошлого года.
ЛЕННА КУУРМАА & ЛАУРИ МЯЭСЕПП
Певица Ленна Куурмаа (34) прибыла на прием к президенту со своим женихом Лаури Мяэсепп (27). Для пары это был первый совместный прием президента. В последний раз Куурмаа присутствовал на приеме в 2017 году со своим бывшим мужем музыкантом Робертом Вайгла.
Об отношениях между Куурмаа и Мяэппом стало известны публике осенью 2018 года. В январе этого года пара обручилась.