ВЫ ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ! ⟩ Британку выгнали из бассейна из-за слишком сексуального купальника

«Перед походом в сауну я зашла в раздевалку, где несколько мамаш окинули меня осуждающим взглядом. Но я не придала этому особого значения», - рассказывает девушка. В результате к ним в парную постучалась менеджер, попросив прикрыться полотенцем. Эту просьбу она посчитала оскорбительной, так как плотный купальник не показывал ничего лишнего. Даже молодой человек Карер заявил, что это «дискриминация ее тела».