НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ В Русском театре Эстонии состоится премьера спектакля «Утопия» известного режиссера

13 марта, в 19:00, в Малом зале Русского театра Эстонии состоится премьера спектакля «Утопия» по одноименной пьесе Михаила Дурненкова. Режиссером постановки выступил молодой эстонский актер и режиссер Карл Лауметс из театра Vanemuine.
Герои драматической постановки — жители глубинки, судьба которых сложилась не самым лучшим образом. Тем не менее, эта судьба дает им еще один шанс. Столичный бизнесмен хочет восстановить прогоревшую забегаловку с ужасным пивом и обшарпанной мебелью под названием «Утопия». С этим он обращается к ее бывшим владельцами — распавшейся семье, для которой это предложение, как кажется, становится возможностью покинуть порочный круг своих жизненных мытарств. Однако у заказчика есть условие: «Утопия» не должна стать лучше, не должна стать хуже, она должна вернуться точно такой, как была в 1990-е годы...
Спектакль «Утопия» в Русском театре Эстонии ставит молодой эстонский актер и режиссер Карл Лауметс — выпускник Эстонской академии музыки и театра, актер театра Vanemuine, лауреат Ежегодной театральной премии Союза театральных деятелей Эстонии и Коллегиальной премии театра Vanemuine. Пьесу «Утопия» написал выдающийся драматург современности и лауреат театральной премии «Золотая маска» Михаил Дурненков.
Михаил Дурненков о пьесе «Утопия»: «Мне кажется, что все Утопии не про то, как сделать наше общество разумнее, добрее и лучше, а про общность, про возможность быть вместе. Утопия это когда придумано нечто технологическое или наоборот гуманитарное, что позволяет космосу одного человека быть близким и доступным космосу другого. <...> У меня есть такое подозрение, что Утопия это попытка. Что это не результат, а процесс, что Утопия это не абсолют, а неуклонное приближение к абсолюту, наша ежедневная, ежесекундная попытка стать Другим. <...> Пьеса “Утопия“ о страхе перед будущем, о страхе перед жизнью, перед тем, что надо меняться, о попытке найти безопасное убежище в прошлом и остаться в нем навсегда. Потому что это — смерть».
Пьеса была представлена на драматургической лаборатории Фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» в 2019 году. Спектакль создан при поддержке фонда «Капитал культуры Эстонии». Роли исполняют: Дмитрий Косяков, Татьяна Маневская, Игорь Рогачёв и Эдуард Теэ.