Пн, 17.02.2020
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Определены самые непопулярные, но красивые места для туризма
В рейтинг вошли две эстонские локации

Аландские острова.

ФОТО: Shutterstock

Издание для фотографов-любителей Amateur Photographer попросило своих читателей поделиться своими находками и рассказать о наиболее интересных и неизбитых местах для путешествий. На основе рассказов читателей в Amateur Photographer составили рейтинг самых непопулярных, но при этом нереально красивых мест для туризма, пишет Menscult.

Хотя список рекомендуют фотографам-любителям, которые смогут сделать в этих местах уникальные кадры, нет ничего зазорного в том, чтобы воспользоваться им при выборе места для отпуска.

Особенно понравится рейтинг искателям приключений и тем путешественникам, которых уже сложно чем-то удивить.

Первое место читатели Amateur Photographer отдали Аландским островам в Финляндии, на втором месте – природный парк Камарг во Франции. Закрывают тройку снова финны, но теперь уже с лапландской деревней Кильписъярви.

Топ-20 необычных направлений по версии Amateur Photographer выглядит так:

  1. Аландские острова (Финляндия)
  2. Природный парк Камарг (Франция)
  3. Кильписъярви (Финляндия)
  4. Остров Хийумаа (Эстония)
  5. Пляж Blavand (Дания)
  6. Тарту (Эстония)
  7. София (Болгария)
  8. Косово
  9. Скалы Метеоры (Греция)
  10. Фес (Марокко)
  11. Остров Мадагаскар
  12. Бангладеш
  13. Ло Мантанг (Непал)
  14. Ниньбинь (Вьетнам)
  15. Намибия
  16. Шадек (Вьетнам)
  17. Дармсала (Индия)
  18. Национальный парк Йохо (Канада)
  19. Луанг Прабанг (Лаос)
  20. Камакура (Япония)
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