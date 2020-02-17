Определены самые непопулярные, но красивые места для туризма
Издание для фотографов-любителей Amateur Photographer попросило своих читателей поделиться своими находками и рассказать о наиболее интересных и неизбитых местах для путешествий. На основе рассказов читателей в Amateur Photographer составили рейтинг самых непопулярных, но при этом нереально красивых мест для туризма, пишет Menscult.
Хотя список рекомендуют фотографам-любителям, которые смогут сделать в этих местах уникальные кадры, нет ничего зазорного в том, чтобы воспользоваться им при выборе места для отпуска.
Особенно понравится рейтинг искателям приключений и тем путешественникам, которых уже сложно чем-то удивить.
Первое место читатели Amateur Photographer отдали Аландским островам в Финляндии, на втором месте – природный парк Камарг во Франции. Закрывают тройку снова финны, но теперь уже с лапландской деревней Кильписъярви.
Топ-20 необычных направлений по версии Amateur Photographer выглядит так:
- Аландские острова (Финляндия)
- Природный парк Камарг (Франция)
- Кильписъярви (Финляндия)
- Остров Хийумаа (Эстония)
- Пляж Blavand (Дания)
- Тарту (Эстония)
- София (Болгария)
- Косово
- Скалы Метеоры (Греция)
- Фес (Марокко)
- Остров Мадагаскар
- Бангладеш
- Ло Мантанг (Непал)
- Ниньбинь (Вьетнам)
- Намибия
- Шадек (Вьетнам)
- Дармсала (Индия)
- Национальный парк Йохо (Канада)
- Луанг Прабанг (Лаос)
- Камакура (Япония)