Определены самые непопулярные, но красивые места для туризма

Издание для фотографов-любителей Amateur Photographer попросило своих читателей поделиться своими находками и рассказать о наиболее интересных и неизбитых местах для путешествий. На основе рассказов читателей в Amateur Photographer составили рейтинг самых непопулярных, но при этом нереально красивых мест для туризма, пишет Menscult.