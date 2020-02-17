Пн, 17.02.2020
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ВИДЕО ⟩ Тимати записал трек на испанском ради дочери

Тимати

ФОТО: Instagram

Известный российский рэпер Тимати записал куплет песни на испанском языке. Это он решил сделать ради дочери, которая недавно начала учить испанский. Видео, на котором он исполняет трек, певец опубликовал у себя в Instagram.

Я испанский не знаю и песен на нём не пою. Но что не сделаешь для любимой дочери. Я написал несколько строчек, мы перевели их на испанский. Попробую записать отрывок этой песни,

— рассказал рэпер, пояснив, что дочь спросила его, сможет ли отец петь песни на испанском.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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После небольшого вступления рэпер зачитал фрагмент речетатива, наложенного на готовый бит, и спросил у подписчиков, стоит ли делать из песни настоящий хит или оставить её такой, какая она есть.

Бомба! Конечно, оставляем,

Респект! Ты даже на испанском хорошо поёшь,

— отметили подписчики знаменитости.

Тимати также анонсировал выход нового альбома. Его релиз, как написал певец, назначен на весну, тем более что с выхода последней пластинки прошло уже три года.

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