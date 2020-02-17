ВИДЕО ⟩ Тимати записал трек на испанском ради дочери

Известный российский рэпер Тимати записал куплет песни на испанском языке. Это он решил сделать ради дочери, которая недавно начала учить испанский. Видео, на котором он исполняет трек, певец опубликовал у себя в Instagram.
Я испанский не знаю и песен на нём не пою. Но что не сделаешь для любимой дочери. Я написал несколько строчек, мы перевели их на испанский. Попробую записать отрывок этой песни,
— рассказал рэпер, пояснив, что дочь спросила его, сможет ли отец петь песни на испанском.
После небольшого вступления рэпер зачитал фрагмент речетатива, наложенного на готовый бит, и спросил у подписчиков, стоит ли делать из песни настоящий хит или оставить её такой, какая она есть.
Бомба! Конечно, оставляем,
Респект! Ты даже на испанском хорошо поёшь,
— отметили подписчики знаменитости.
Тимати также анонсировал выход нового альбома. Его релиз, как написал певец, назначен на весну, тем более что с выхода последней пластинки прошло уже три года.