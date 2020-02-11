ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДНЯ ⟩ Американский зоопарк за пять долларов назовет в честь вашей бывшей любви таракана и скормит его птицам

Сотрудники техасского зоопарка из Сан-Антонио запустили специальную акцию для всех, кого бросили перед Днем всех влюбленных, пишет knife.media.
Всего за пять долларов они назовут одного из своих тараканов именем разочаровавшего вас партнера, а затем скормят насекомое птицам. Об этом сообщается в пресс-релизе зоопарка.
Подать заявку можно до 13 февраля. В День святого Валентина, после обработки всех запросов, будет запущен стрим, и вы сможете своими глазами наблюдать, как ваш бывший/ая становится добычей пернатых.
Есть вариант и подороже: за 25 долларов можно дать имя крысе, которую в том же прямом эфире скормят рептилии.