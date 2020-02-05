ВНЕШНОСТЬ ОБМАНЧИВА ⟩ Смотри, что вытворяет эта русская красотка в спортзале

В свои 22 года Татьяна Чумакова стала сенсацией среди людей, практикующих уличные тренировки. Совершенно безобидная на первый взгляд девушка «сделает» в спортзале даже мужчин, пишет Elu24 .

Видео того, как Татьяна делает головокружительные трюки, также привлекло внимание в социальных сетях. У некоторых видео, показывающих ее как «самую сильную девушку в мире» — десятки тысяч просмотров.

Она также достигла высоких мест в международных соревнованиях. Например, в прошлом году в Италии она заняла третье место в общем зачете. Она хорошо известна из-за трюка под название Hefesto — когда турник находиться за спиной и происходит подтягивание «наоборот», с чем моежет справиться далеко не каждый.