Певица МакSим объявила, что уходит со сцены

Известно, что решение оставить сцену МакSим приняла внезапно. Сейчас идут вопросы про отмену концертов, которые были запланированы на 2020 год.

Главная причина из-за которой артиста хочет отдохнуть - это ее здоровье. Проблемы, которые возникли у МакSим после аварии, обострились. Врачи рекомендуют певице больше уделить время здоровью и отдохнуть. В итоге было принято решение взять отпуск на неопределенный срок.

МакSим ФОТО: instagram.com/maksimartist/sokllovamargarita/коллаж Русский TVNET

Менеджер МакSим извинилась за сложившуюся ситуацию и попросила проявить уважение к певице.

Сама исполнительница происходящее никак не комментирует. МакSим старалась вернуться к активной работе, она даже выпустила новую песню, но последствия аварии не позволили вернуться к концертной деятельности.