Пт, 31.01.2020
Алексей Солтан - жителям Эстонии: не лезьте в чужое грязное белье, занимайтесь чисткой своего СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Скрывавшая беременность Лийс Ласс родила второго ребенка в Сингапуре
Живота же не было!

Liis Lass.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @liislassofficial

Бывшая эстонская светская львица в 33 года во второй раз стала матерью. Предпринимательница в сфере недвижимости, которая сейчас проживает в Сингапуре, стала матерью во второй раз. И, несмотря на то, что в аккаунте Лийс часто появляются довольно откровенные фото, свою личную жизнь она предпочитает не афишировать. 

Правда, в этот раз она решила сделать небольшое исключение из правил. Так, в Instagram Ласс появилась фотография с десертом и младенческой ручкой, к нему тянущейся. 

«Самый вкусный», - подписала она снимок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

most delicious

A post shared by LIIS LASS (@liislassofficial) on

Отметим, что Лийс вышла замуж за своего сотечественника Тармо Раудсепа в 2017 году. А от прошлых отношений у Лийс есть дочь, которая уже делает первые шаги в модельной карьере. 

Сложно в это поверить, но, судя по всему, Лийс, которая и до этого отличалась крайне подтянутой фигурой, умудрилась за считанные недели привести себя в форму. 

Смотри фото!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#parkhyattvienna #viennaaustria🇦🇹

A post shared by LIIS LASS (@liislassofficial) on

НАВЕРХ