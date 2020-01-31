ФОТО ⟩ Скрывавшая беременность Лийс Ласс родила второго ребенка в Сингапуре
Бывшая эстонская светская львица в 33 года во второй раз стала матерью. Предпринимательница в сфере недвижимости, которая сейчас проживает в Сингапуре, стала матерью во второй раз. И, несмотря на то, что в аккаунте Лийс часто появляются довольно откровенные фото, свою личную жизнь она предпочитает не афишировать.
Правда, в этот раз она решила сделать небольшое исключение из правил. Так, в Instagram Ласс появилась фотография с десертом и младенческой ручкой, к нему тянущейся.
«Самый вкусный», - подписала она снимок.
Отметим, что Лийс вышла замуж за своего сотечественника Тармо Раудсепа в 2017 году. А от прошлых отношений у Лийс есть дочь, которая уже делает первые шаги в модельной карьере.
Сложно в это поверить, но, судя по всему, Лийс, которая и до этого отличалась крайне подтянутой фигурой, умудрилась за считанные недели привести себя в форму.
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