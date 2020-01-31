ФОТО ⟩ Скрывавшая беременность Лийс Ласс родила второго ребенка в Сингапуре

Бывшая эстонская светская львица в 33 года во второй раз стала матерью. Предпринимательница в сфере недвижимости, которая сейчас проживает в Сингапуре, стала матерью во второй раз. И, несмотря на то, что в аккаунте Лийс часто появляются довольно откровенные фото, свою личную жизнь она предпочитает не афишировать.