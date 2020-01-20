Вера Брежнева показала уникальные фото с Константином Меладзе и младшей дочерью

Вера Брежнева буквально взорвала Instagram уникальными фото с отдыха, который семья провела в Италии. На снимках в кои-то веки артистка запечатлена вместе с мужем Константином Меладзе, слухи о разводе с которым преследуют ее с прошлого года, пишет Экспресс газета.
Кроме того, Брежнева показала свою вторую дочь — 10-летнюю Сару Киперман, что делает отнюдь не часто.
Интернет-пользователи бурно отреагировали, увидев семейную идиллию Брежневой, но вовсе не положительно. На экс-солистку «ВИА Гры» обрушился шквал едких и критических сообщений. Певицу упрекнули за связь со «стариком Меладзе». Досталось и младшей наследнице Брежневой. Девочку назвали «страшной», а Веру осудили за то, что она показывает всем дочку в таком виде.
Брежнева отмалчиваться не стала и попыталась отбиться от хейтеров, ответив на самые желчные комментарии. На защиту певицы встала еще одна звездная мама — Наталья Водянова. Супермодель особенно возмутило, что подписчики позволяют себе оскорблять Сару, и она напомнила им об эффекте бумеранга.
Плохая энергия ваша этому ребенку не навредит, вот вам — точно,
— заявила манекенщица.
Напомним, еще в прошлом году появились слухи, что Константин Меладзе нашел Брежневой замену, закрутив роман с 31-летней солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. На этом фоне Вера перестала выкладывать совместные фото с продюсером и появляться с ним вместе на публике.