Вера Брежнева показала уникальные фото с Константином Меладзе и младшей дочерью

Кроме того, Брежнева показала свою вторую дочь — 10-летнюю Сару Киперман, что делает отнюдь не часто.

Интернет-пользователи бурно отреагировали, увидев семейную идиллию Брежневой, но вовсе не положительно. На экс-солистку «ВИА Гры» обрушился шквал едких и критических сообщений. Певицу упрекнули за связь со «стариком Меладзе». Досталось и младшей наследнице Брежневой. Девочку назвали «страшной», а Веру осудили за то, что она показывает всем дочку в таком виде.

Брежнева отмалчиваться не стала и попыталась отбиться от хейтеров, ответив на самые желчные комментарии. На защиту певицы встала еще одна звездная мама — Наталья Водянова. Супермодель особенно возмутило, что подписчики позволяют себе оскорблять Сару, и она напомнила им об эффекте бумеранга.

Плохая энергия ваша этому ребенку не навредит, вот вам — точно,

— заявила манекенщица.