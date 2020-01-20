Пн, 20.01.2020
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Вера Брежнева показала уникальные фото с Константином Меладзе и младшей дочерью

Вера Брежнева

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Вера Брежнева буквально взорвала Instagram уникальными фото с отдыха, который семья провела в Италии. На снимках в кои-то веки артистка запечатлена вместе с мужем Константином Меладзе, слухи о разводе с которым преследуют ее с прошлого года, пишет Экспресс газета.

Кроме того, Брежнева показала свою вторую дочь — 10-летнюю Сару Киперман, что делает отнюдь не часто.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Интернет-пользователи бурно отреагировали, увидев семейную идиллию Брежневой, но вовсе не положительно. На экс-солистку «ВИА Гры» обрушился шквал едких и критических сообщений. Певицу упрекнули за связь со «стариком Меладзе». Досталось и младшей наследнице Брежневой. Девочку назвали «страшной», а Веру осудили за то, что она показывает всем дочку в таком виде.

Брежнева отмалчиваться не стала и попыталась отбиться от хейтеров, ответив на самые желчные комментарии. На защиту певицы встала еще одна звездная мама — Наталья Водянова. Супермодель особенно возмутило, что подписчики позволяют себе оскорблять Сару, и она напомнила им об эффекте бумеранга.

Плохая энергия ваша этому ребенку не навредит, вот вам — точно,

— заявила манекенщица.

Напомним, еще в прошлом году появились слухи, что Константин Меладзе нашел Брежневой замену, закрутив роман с 31-летней солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. На этом фоне Вера перестала выкладывать совместные фото с продюсером и появляться с ним вместе на публике.

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