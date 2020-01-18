НОВАЯ СТРИЖКА ⟩ 34-летняя Ляйсан Утяшева с яркой помадой на губах принимает комплименты

В новом году бывшая гимнастка снова удивила поклонников, показав селфи с мужем, на котором она запечатлена в крупных солнцезащитных очках и с красной помадой на губах.

«И снова новая прическа — каре. Надолго ли...? Мне кажется, я оборотень», — кокетничает супруга Павла Воли.

«Красивая какая Ляйсан», «Смена имиджа... вам очень идет», «Губы», «С каре отлично, надо меняться, пусть и на неделю», «Эксперименты всегда хорошо», «Супер, стали строгая, тонкая, интеллигентная еще сильнее, красивая, очень идет», «Каре- удобная прическа», «В любом образе прекрасны», «Очень идет каре», «Хорошо каре. Не жгите больше ваши волосы, они же у вас красивые», — обсуждают восхищенные подписчики.