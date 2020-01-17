Пт, 17.01.2020
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ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ⟩ Выбираем лучших артистов Эстонии!

Выбираем лучших исполнителей Эстонии. На фото кандидаты на этот титул: reket, Лийз Лемсалу, Анна Канеелина

ФОТО: Ain Liiva/Remo Tõnismäe/Laila Kaasik

Портал Elu24 и Эстонская Музыкальная премия 2020 объявляют всенародное голосование, чтобы выявить лучшего артиста Эстонии.

На сайте www.elu24.ee/ema можете отдать свой голос за полюбившегося артиста в категориях «лучший исполнитель», «лучшая исполнительница», «лучший ансамбль».

Голосование проходит до 24 января, и три победителя будут объявлены в прямом эфире в этот же день на грандиозном концерте в Саку Суурхалле.

Ведущим вечера станет Trad.Attack!, на сцене выступят популярные эстонские исполнители: nublu, Рита Рэй, Анна Канеелина, Trad.Attack!, Лийз Лемсалу, Srefan, 5miinust, Gram-Of-Fun и villemdrillem. Список выступающих пополняется.

Билеты можно приобрести в Piletilevi.

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