ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ⟩ Выбираем лучших артистов Эстонии!

Портал Elu24 и Эстонская Музыкальная премия 2020 объявляют всенародное голосование, чтобы выявить лучшего артиста Эстонии.
На сайте www.elu24.ee/ema можете отдать свой голос за полюбившегося артиста в категориях «лучший исполнитель», «лучшая исполнительница», «лучший ансамбль».
Голосование проходит до 24 января, и три победителя будут объявлены в прямом эфире в этот же день на грандиозном концерте в Саку Суурхалле.
Ведущим вечера станет Trad.Attack!, на сцене выступят популярные эстонские исполнители: nublu, Рита Рэй, Анна Канеелина, Trad.Attack!, Лийз Лемсалу, Srefan, 5miinust, Gram-Of-Fun и villemdrillem. Список выступающих пополняется.
Билеты можно приобрести в Piletilevi.