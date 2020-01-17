Пт, 17.01.2020
Звезда российского футбола и экс-солистка группы Be Free провели сказочные каникулы в Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Гороскоп на 17 января: Тельцы окажутся в центре внимания, а Скорпионам захочется уединения

Утро. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Опасное влияние непредсказуемых 23-х лунных суток в конце этой рабочей недели угрожает всем знакам Зодиака. Главное в этот день — не расстраиваться по поводу изменения планов и контролировать свои эмоции. В эти лунные сутки надо просто наблюдать за тем, что происходит. А от многолюдных мероприятий и алкогольных возлияний сегодня нужно воздержаться.

Овен

Вас ждет хорошее известие откуда-то издалека. Не держите это в себе, поделитесь своей радостью с близкими.

Телец

У вас будет возможность проявить свои организаторские способности. Коллектив прислушается к вашим предложениям.

Близнецы

Не вмешивайтесь в решение чужих проблем, особенно если вас об этом не просят. Вас могут просто сделать крайним.

Рак

Ищите правильные аргументы, и удача вам улыбнется. Можете даже замахнуться на разговор о повышении зарплаты.

Лев

Даже если вам что-то не нравится, это не повод разрывать отношения. Вам придется искать общий язык с оппонентами, пишет «Сегодня».

Дева

День подходит для решения глобальных вопросов, касающихся работы и быта. Прислушивайтесь к своей интуиции.

Весы

Если чувствуете хоть малейшее недомогание, займитесь своим здоровьем. Лучше действовать на опережение.

Скорпион

В этот день вам гораздо проще будет сделать всю работу самостоятельно, чем работать в коллективе.

Стрелец

Противоречивый день. Можно пустить все на самотек, но если хотите чего-то достичь, берите инициативу в свои руки.

Козерог

Важно действовать на опережение со своими конкурентами: кто проскочит первым, тот и получит главный приз.

Водолей

Будьте готовы к проверкам. Это может быть как ревизия на работе, так и остановка патрульной службой на дороге.

Рыбы

Этот день предоставит вам перспективное сотрудничество и выгодные предложения. Но помните, конкуренты не дремлют.

НАВЕРХ