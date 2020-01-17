Гороскоп на 17 января: Тельцы окажутся в центре внимания, а Скорпионам захочется уединения

Опасное влияние непредсказуемых 23-х лунных суток в конце этой рабочей недели угрожает всем знакам Зодиака. Главное в этот день — не расстраиваться по поводу изменения планов и контролировать свои эмоции. В эти лунные сутки надо просто наблюдать за тем, что происходит. А от многолюдных мероприятий и алкогольных возлияний сегодня нужно воздержаться.
Овен
Вас ждет хорошее известие откуда-то издалека. Не держите это в себе, поделитесь своей радостью с близкими.
Телец
У вас будет возможность проявить свои организаторские способности. Коллектив прислушается к вашим предложениям.
Близнецы
Не вмешивайтесь в решение чужих проблем, особенно если вас об этом не просят. Вас могут просто сделать крайним.
Ищите правильные аргументы, и удача вам улыбнется. Можете даже замахнуться на разговор о повышении зарплаты.
Лев
Даже если вам что-то не нравится, это не повод разрывать отношения. Вам придется искать общий язык с оппонентами, пишет «Сегодня».
Дева
День подходит для решения глобальных вопросов, касающихся работы и быта. Прислушивайтесь к своей интуиции.
Весы
Если чувствуете хоть малейшее недомогание, займитесь своим здоровьем. Лучше действовать на опережение.
Скорпион
Стрелец
Противоречивый день. Можно пустить все на самотек, но если хотите чего-то достичь, берите инициативу в свои руки.
Козерог
Важно действовать на опережение со своими конкурентами: кто проскочит первым, тот и получит главный приз.
Водолей
Будьте готовы к проверкам. Это может быть как ревизия на работе, так и остановка патрульной службой на дороге.
Рыбы
Этот день предоставит вам перспективное сотрудничество и выгодные предложения. Но помните, конкуренты не дремлют.