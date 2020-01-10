88 ЕВРО В ЧАС ⟩ Компания обещает платить уборщицам кругленькую сумму, но есть одно условие

Кажется, клининговые компании нашли свою новую нишу... В Англии о поиске сотрудников заявила фирма The Naked Cleaning Company, которая специализируется на предоставлении услуг по уборке в домах, правда, с одним пикантным бонусом...

Комания, которая объявила о поиске как мужчин, так и женщин, разыскивает сотрудников, согласных выполнять свои обязанности без одежды, зато за 88 евро в час!