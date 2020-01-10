88 ЕВРО В ЧАС ⟩ Компания обещает платить уборщицам кругленькую сумму, но есть одно условие

Клининговая компания The Naked Cleaning Company объявила о поиске сотрудников, которые согласились бы убираться голышом.
Кажется, клининговые компании нашли свою новую нишу... В Англии о поиске сотрудников заявила фирма The Naked Cleaning Company, которая специализируется на предоставлении услуг по уборке в домах, правда, с одним пикантным бонусом...
Комания, которая объявила о поиске как мужчин, так и женщин, разыскивает сотрудников, согласных выполнять свои обязанности без одежды, зато за 88 евро в час!
Кстати, к клиентам, применяются строгие требования. Так, например, работников строго запрещено трогать или фотографировать.