Новость века! ⟩ Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия

В Великобритании наследник престола принц Гарри и его жена, американка Меган Маркл, решили отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно.
«После многих месяцев размышлений и обсуждений мы приняли решение в этом году начать постепенный переход к прогрессивной новой роли внутри этого института (монархии - Прим. ред.). Мы намерены отойти от того, чтобы считаться »высокопоставленными« членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая в полной мере поддерживать Ее Величество королеву», - написали герцог и герцогиня Сассекские в Instagram.
Пара отметила, что собирается делить свое время между Великобританией и Северной Америкой, «продолжая уважать свой долг по отношению к королеве, Содружеству наций и патронируемым нами организациям».
Принц Гарри и Меган пообещали продолжать сотрудничество с другими членами королевской семьи и поблагодарили подписчиков за поддержку.
В прошлом принц Гарри не скрывал, что его тяготит высокий статус. В свою очередь, Меган Маркл заявила, что тяжело переживает критику СМИ в свой адрес.