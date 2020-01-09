Новость века! ⟩ Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия

«После многих месяцев размышлений и обсуждений мы приняли решение в этом году начать постепенный переход к прогрессивной новой роли внутри этого института (монархии - Прим. ред.). Мы намерены отойти от того, чтобы считаться »высокопоставленными« членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая в полной мере поддерживать Ее Величество королеву», - написали герцог и герцогиня Сассекские в Instagram.

Пара отметила, что собирается делить свое время между Великобританией и Северной Америкой, «продолжая уважать свой долг по отношению к королеве, Содружеству наций и патронируемым нами организациям».

Благодаря этому «географическому балансу» они хотят «воспитывать сына в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден». При этом они объявили о намерении создать новую благотворительную организацию, рассказывает Topnews.

Принц Гарри и Меган пообещали продолжать сотрудничество с другими членами королевской семьи и поблагодарили подписчиков за поддержку.