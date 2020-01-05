Племянница принцессы Дианы Леди Китти выходит замуж за 61-летнего миллионера

Избранником леди Китти Спенсер, племянницы принцессы Дианы, стал миллионер из ЮАР Майкл Льюис.
Накануне Рождества 29-летняя модель приняла предложение 61-летнего владельца сети магазинов одежды, который, к слову, старше отца Китти графа Спенсера на пять лет. Об этом сообщил Super с ссылкой на издание Daily Mail.
Для семейства Спенсеров, однако, эта новость не стала сюрпризом. Роман Китти и Майкла длился на протяжении полутора лет. Также известно, что Льюис ранее был женат и имеет троих взрослых детей.
Она была на празднике в Кейптауне и рассказала об этом своей матери и остальным членам семьи. Они все любят Майкла. Несмотря на свое богатство, он очень скромный,
— заявил один из друзей Китти.