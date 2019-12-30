ВИДЕО ⟩ BBC назвал самое смешное видео десятилетия: вы все его видели!

10 марта 2017 года каналу BBC дал комментарий, работающий в Пусанском Университете в Южной Корее, профессор Роберт Келли. Во время того, как Келли по Skype говорил об отстранении от должности президента Пак Кын Хе, в комнату неожиданно вошла его дочь Мэрион.

Келли жестом показал своей 4-летней дочери, что ей нужно выйти, но она не послушалась. Тогда в комнату вошел и его 9-месячный сын Джеймс, который в то время еще передвигался с помощью ходунков.

Роберт Келли с женой Джуной Ким и детьми - Мэрион и Джеймсом ФОТО: YELIM LEE/AFP/Scanpix

Его жена, кореянка Джуна Ким, влетела в комнату и быстро забрала детей. На протяжении всего видео Роберт Келли извинился несколько раз.

Как оказалось, жена профессора смотрела эфир в другой комнате, но между тем, что он говорил и эфиром, который показывали по телевизору была задержка около 20 секунд.

Поэтому моя жена не поняла, что происходит. Она увидела, как Мэрион заходит в комнату только через 20 секунд после того, как это случилось. Из-за этого она так влетела в комнату. Я просто сглупил и не закрыл дверь,

— рассказал Келли.

Профессор уточнил, что в его кабинете хранятся детские игрушки и книжки, поэтому дети зашли в комнату.

В тот день редактором прямого эфира была Джулия Макферлан, которая позже сказала, что этот случай стал звездым часом в ее карьере.

Считаю, что это настоящая привилегия – оказаться в тот день редактором. И я, и другие люди, находящиеся в студии и наблюдавшие за Келли и его детьми, смеялись до слез и следующие 10 минут были не способны что-либо делать,

- описала Джулия тот момент.

После прямого эфира Роберт Келли и его семья стали по-настоящему популярными.

Этот эфир стал хитом Интернета и, конечно, останется в истории телевидения – его посмотрели 95 миллионов раз.