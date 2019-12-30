ВИДЕО ⟩ BBC назвал самое смешное видео десятилетия: вы все его видели!

Британский концерн теле- и радиовещания BBC назвал самое смешное видео десятилетия. На нем эксперт в области политики дает комментарий в прямом эфире по Skype и неожиданно в помещение входят его дети, которые захотели пообщаться с отцом.
10 марта 2017 года каналу BBC дал комментарий, работающий в Пусанском Университете в Южной Корее, профессор Роберт Келли. Во время того, как Келли по Skype говорил об отстранении от должности президента Пак Кын Хе, в комнату неожиданно вошла его дочь Мэрион.
Келли жестом показал своей 4-летней дочери, что ей нужно выйти, но она не послушалась. Тогда в комнату вошел и его 9-месячный сын Джеймс, который в то время еще передвигался с помощью ходунков.
Его жена, кореянка Джуна Ким, влетела в комнату и быстро забрала детей. На протяжении всего видео Роберт Келли извинился несколько раз.
Как оказалось, жена профессора смотрела эфир в другой комнате, но между тем, что он говорил и эфиром, который показывали по телевизору была задержка около 20 секунд.
Поэтому моя жена не поняла, что происходит. Она увидела, как Мэрион заходит в комнату только через 20 секунд после того, как это случилось. Из-за этого она так влетела в комнату. Я просто сглупил и не закрыл дверь,
— рассказал Келли.
Профессор уточнил, что в его кабинете хранятся детские игрушки и книжки, поэтому дети зашли в комнату.
В тот день редактором прямого эфира была Джулия Макферлан, которая позже сказала, что этот случай стал звездым часом в ее карьере.
Считаю, что это настоящая привилегия – оказаться в тот день редактором. И я, и другие люди, находящиеся в студии и наблюдавшие за Келли и его детьми, смеялись до слез и следующие 10 минут были не способны что-либо делать,
- описала Джулия тот момент.
После прямого эфира Роберт Келли и его семья стали по-настоящему популярными.
Этот эфир стал хитом Интернета и, конечно, останется в истории телевидения – его посмотрели 95 миллионов раз.