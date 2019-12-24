МИ-МИ-МИ ⟩ Обнять и тискать! Гламурная эстонская певица поделилась рождественским видео

27-летняя эстонская певица Лийс Лемсалу — счастливая хозяйка очаровательного кота по кличке Вебби. Ему, кстати, пора завести отдельную страничку в Instagram, ведь в Сети Вебби известен едва ли не так же хорошо, как и сама Лийс.
Певица решила поздравить подписчиков с Рождеством несколько необычным способом. В то время как другие звезды публикуют фото своих елок, праздничных столов, или снимки себя-любимых, Лийс поделилась с фанатами забавным видео с Вебби.
Эксклюзивное рождественское соло на флейте от Вебби!
— подписала она публикацию.
Смотри видео!