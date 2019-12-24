Вт, 24.12.2019
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МИ-МИ-МИ ⟩ Обнять и тискать! Гламурная эстонская певица поделилась рождественским видео

Lauljatar Liis Lemsalu.

ФОТО: Remo Tõnismäe

27-летняя эстонская певица Лийс Лемсалу — счастливая хозяйка очаровательного кота по кличке Вебби. Ему, кстати, пора завести отдельную страничку в Instagram, ведь в Сети Вебби известен едва ли не так же хорошо, как и сама Лийс. 

Певица решила поздравить подписчиков с Рождеством несколько необычным способом. В то время как другие звезды публикуют фото своих елок, праздничных столов, или снимки себя-любимых, Лийс поделилась с фанатами забавным видео с Вебби. 

Эксклюзивное рождественское соло на флейте от Вебби! 

— подписала она публикацию. 

Смотри видео!

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