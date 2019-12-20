Видео ⟩ Помощница хирурга устроила танцы во время операции

Танцы во время сложной операции устроила помощница хирурга. Видео этого случая опубликовал Telegram-канал «Плохие новости».
В кадре видно, как ассистент подает врачу инструменты, а в перерывах ритмично двигается под музыку и смех оператора. Пациент тем временем лежит на операционном столе под общим наркозом.
«Снимаешь что ли?» — спросила медработник коллегу с камерой и показала неприличный жест.
Автор поста предположил, что такие танцы во время операций для барышни — не редкость. Как уточняет Telegram-канал, по факту инцидента проводится проверка.