Пт, 20.12.2019
Нарва перед Рождеством превратилась в сказку! Смотрите, как украшен этот город к праздникам СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Видео ⟩ Помощница хирурга устроила танцы во время операции

Операция. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Ассистент развлекалась, пока пациент лежал на столе под наркозом, пишет Пятый канал.

Танцы во время сложной операции устроила помощница хирурга. Видео этого случая опубликовал Telegram-канал «Плохие новости».

В кадре видно, как ассистент подает врачу инструменты, а в перерывах ритмично двигается под музыку и смех оператора. Пациент тем временем лежит на операционном столе под общим наркозом.

«Снимаешь что ли?» — спросила медработник коллегу с камерой и показала неприличный жест.

Автор поста предположил, что такие танцы во время операций для барышни — не редкость. Как уточняет Telegram-канал, по факту инцидента проводится проверка.

НАВЕРХ