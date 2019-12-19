Чт, 19.12.2019
Этих негодяев нужно знать в лицо: матерые мошенники обчищают стариков до нитки СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Настоящий ад ⟩ Смотрите, что натворил штормовой ветер в Эстонии!

Последствия шторма на улице Копли, 90

ФОТО: Voldemar Shpongolts/FB

Синоптики уверяют нас, что Рождество будет с ветрами и дождями и, конечно же, теплым, пишет Elu24.

Сильный ветер промчался по Эстонии сегодня ночью и принес немало вреда. Facebook пестрит фотографиями последствий урагана, на которых множество поваленных деревьев и рекламных щитов, есть поврежденные автомобили.

Всего по Эстонии без электричества осталось около 40 000 хозяйств.

Присылайте нам в комментариях свои фотографии последствий ночного шторма!

Kirill Kasyanov

Мужик, сочувствую! Тамсааре у Османа рекламный столб сдуло на дорогу.

Aleksandr Ducati

Вот так и приедь домой 😯🥺

Konstantin Litovskihh

Копли 90.Упало дерево на трамвайные пути.

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