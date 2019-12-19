Настоящий ад ⟩ Смотрите, что натворил штормовой ветер в Эстонии!

Сильный ветер промчался по Эстонии сегодня ночью и принес немало вреда. Facebook пестрит фотографиями последствий урагана, на которых множество поваленных деревьев и рекламных щитов, есть поврежденные автомобили.
Всего по Эстонии без электричества осталось около 40 000 хозяйств.
Присылайте нам в комментариях свои фотографии последствий ночного шторма!
Kirill Kasyanov
Мужик, сочувствую! Тамсааре у Османа рекламный столб сдуло на дорогу.
Aleksandr Ducati
Вот так и приедь домой 😯🥺
Konstantin Litovskihh
Копли 90.Упало дерево на трамвайные пути.