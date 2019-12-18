Принц Гарри и Меган Маркл могли погибнуть в авиакатастрофе

В Великобритании рассекретили данные о недавнем полете герцога и герцогини Сассекских во Францию. Оказывается, Меган Маркл, Гарри и их сын Арчи едва не погибли, когда в августе этого года ездили в Ниццу, пишет Стархит.
Семейная поездка принца Гарри во Францию вызвала самый настоящий скандал: тогда чету обвиняли в чрезмерной расточительности, ведь они отдыхали на шикарной вилле, а перемещались на частном самолете Bombardier стоимостью 46 миллионов фунтов (54 миллиона евро). Однако только теперь стало известно, что помимо репутационного удара этот отпуск едва не обернулся трагедией.
24 августа герцог и герцогиня Сассекские вылетели из Ниццы в Лутон. В 14 милях (22 километра) от аэропорта их самолет чуть не столкнулся с беспилотником, который пролетел всего в 10 футах (3 метра) от борта. По мнению специалистов, если бы столкновение произошло, все пассажиры могли погибнуть.
Если беспилотник ударит в лобовое стекло, он в лучшем случае нанесет травмы одному из членов экипажа, в худшем — может убить их. Он также может попасть в двигатель с тем же результатом, что и удар птицы. Эти беспилотники становятся все более серьезной проблемой. Они — настоящая беда для авиации,
— рассказал пилот Терри Тозер.
Полиция Бедфордшира сразу же после чрезвычайного происшествия завела дело, но отыскать владельца дрона так и не удалось. Супруги о том случае умолчали, поскольку не хотели привлекать излишнее внимание к поездке.
Сейчас многие эксперты в области авиации бьют тревогу из-за популяризации беспилотников. Аварийные ситуации из-за дронов происходят все чаще, но пока разрешить проблему не получается.
Каждый, кто владеет беспилотником, должен зарегистрироваться. Но привлечь людей к ответственности очень сложно, если вы не можете найти сам аппарат. Единственное решение — установка идентификационных транспондеров на каждый дрон. Но эта процедура дорогостоящая,
— уверен Терри Тозер.
Напомним, что летом этого года Гарри и Меган посещали европейские курорты. Сначала летали на Ибицу, а потом отправились в Ниццу, где отдыхали на вилле Элтона Джона. Тогда супругов обвиняли не только в расточительстве бюджетных средств, но и в наплевательском отношении к экологии, ведь частные джеты выбрасывают больше углекислого газа, чем обычные пассажирские самолеты.