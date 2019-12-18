Принц Гарри и Меган Маркл могли погибнуть в авиакатастрофе

Семейная поездка принца Гарри во Францию вызвала самый настоящий скандал: тогда чету обвиняли в чрезмерной расточительности, ведь они отдыхали на шикарной вилле, а перемещались на частном самолете Bombardier стоимостью 46 миллионов фунтов (54 миллиона евро). Однако только теперь стало известно, что помимо репутационного удара этот отпуск едва не обернулся трагедией.

24 августа герцог и герцогиня Сассекские вылетели из Ниццы в Лутон. В 14 милях (22 километра) от аэропорта их самолет чуть не столкнулся с беспилотником, который пролетел всего в 10 футах (3 метра) от борта. По мнению специалистов, если бы столкновение произошло, все пассажиры могли погибнуть.

Если беспилотник ударит в лобовое стекло, он в лучшем случае нанесет травмы одному из членов экипажа, в худшем — может убить их. Он также может попасть в двигатель с тем же результатом, что и удар птицы. Эти беспилотники становятся все более серьезной проблемой. Они — настоящая беда для авиации,

— рассказал пилот Терри Тозер.

Полиция Бедфордшира сразу же после чрезвычайного происшествия завела дело, но отыскать владельца дрона так и не удалось. Супруги о том случае умолчали, поскольку не хотели привлекать излишнее внимание к поездке.

Сейчас многие эксперты в области авиации бьют тревогу из-за популяризации беспилотников. Аварийные ситуации из-за дронов происходят все чаще, но пока разрешить проблему не получается.

Каждый, кто владеет беспилотником, должен зарегистрироваться. Но привлечь людей к ответственности очень сложно, если вы не можете найти сам аппарат. Единственное решение — установка идентификационных транспондеров на каждый дрон. Но эта процедура дорогостоящая,

— уверен Терри Тозер.