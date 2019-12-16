Молодой возлюбленный Анны Седоковой трогательно поздравил ее с днем рождения

Не забудь задуть свечи и загадать желание! Это может быть что угодно, но только не проси меня любить тебя еще больше. Потому что это почти невозможно! С днем рождения, моя настоящая любовь. Наступающий день для меня будет особенным, потому что я проведу его с тобой,