Молодой возлюбленный Анны Седоковой трогательно поздравил ее с днем рождения

Сегодня, 16 декабря, свой день рождения отмечает певица Анна Седокова, ей исполняется 37 лет, пишет Экспресс газета.
Свой день рождения Анна планирует отмечать в кругу семьи и близких друзей и, конечно же, вместе со своим новым возлюбленным, баскетболистом Янисом Тиммой, который первым поздравил артистку в социальных сетях.
Янис опубликовал в своем микроблоге совместную фотографию с певицей и назвал ее главной любовью своей жизни. Также спортсмен отметил, что весь день планирует провести вместе с Анной и разделить с ней этот праздник.
Не забудь задуть свечи и загадать желание! Это может быть что угодно, но только не проси меня любить тебя еще больше. Потому что это почти невозможно! С днем рождения, моя настоящая любовь. Наступающий день для меня будет особенным, потому что я проведу его с тобой,
— написал Тимма.
Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что Анна и Янис прекрасно смотрятся вместе.
Отметим, что ранее певицу обвиняли в том, что она увела спортсмена из семьи, однако Янис уже официально развелся с супругой и теперь строит отношения с Седоковой.