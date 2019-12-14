Десять звезд, которые умерли от рака
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9 декабря 2019 года стало известно, что онкология унесла жизнь 61-летней солистки легендарной шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон. Русский TVNET рассказывает про девять звезд, умерших от рака.
Солистка Roxette Мари Фредрикссон скончалась в своем доме.
Напомним, в 2002 году у артистки был диагностирован рак мозга. По данным издания Dagens Nyheter, певица не сдавалась и долгие годы боролась с раком.
В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности. Уже тогда певица начала испытывать проблемы с передвижением и памятью. Врачи ей посоветовали воздержаться от гастролей. Но болезнь оказалась сильнее...
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Галерея: Roxette