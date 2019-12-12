НЕОЖИДАННОЕ РЕШЕНИЕ ⟩ Сирет Котка рассказала, на что потратит деньги от продажи свадебного платья

Политик Сирет Котка рассказала в передаче «Ringvaade» на ETV откровенно о неверности Мартина Репинского и о том, как их брак распался, пишет Elu24.
В начале этого года портал Elu24 писал, что над браком Репинских сгустились тучи.
Если сначала пара отрицала, что скоро, возможно, разведется, то в июле стало ясно, что развод неизбежен.
Случилось то, что иногда бывает у пар, которые еще мало времени вместе. Фундамент был не таким прочным. У нас были проблемы, которые остались нерешенными. Вопросы, которые мы у друг друга не спросили, потому что у нас не было времени друг на друга.
— рассказала Котка в «Ringvaade».
Одна кампания закончилась, вторая стартовала, затем началось строительство дома и рождение ребенка. Мартин стал волостным старейшиной Йыхви и расстояние испытало наши отношения на прочность. Мы просто не смогли это испытание выдержать.
— продолжила Сирет.
Причиной расставания стала очаровательная коллега Репинского из Йыхвинской управы. По словам Котка она была расстроена, когда узнала о неверности мужа в сми.
По словам Сирет Котка самое ужасное, что она сказала Репинскому - «ты навсегда останешься свиньей».
Котка призналась, что ей полегчало от сказанного, но это ничего не изменило. Она добавила, что она не станет обвинять или порочить Мартина. Они общаются каждый день и их связывает общий ребенок.
Сейчас Котка сосредоточена на себе и своем развитии.
Эта искра, которая от меня исходит, это моя любовь к себе,
— уверенно добавила Котка.
Сегодня политик объявила, что выставит свое свадебное платье на благотворительный аукцион (на osta.ee). Начальная цена платья составляет 30 евро, а вырученные средства будут переданы в фонд поддержки Таллиннской детской больницы.