Эмили Ратаковски разделась по пояс, доказав, что она красивее всех с любой стороны

На этот раз Ратаковски решила показать в Instagram не свой знаменитый пресс, а изящные изгибы спины. Правда, инста-дива продемонстрировала не только тонкую талию и голые лопатки. Она разделась по пояс и то позировала вполоборота, прикрыв грудь руками, то добавляла откровенности, открывая бюст чужому взору.

Эмили выбрала для фотосессии только серьги и чёрные брюки. При этом модель расстегнула и немного спустила штаны, показав пикантный загар, на который сразу обратили внимание подписчики. Горячие снимки принимают на ура как парни, так и девушки, которые тоже делают комплименты красоте Ратаковски. Однако некоторые до сих пор беспокоятся о худобе модели, желая её как следует накормить.