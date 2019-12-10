Эмили Ратаковски разделась по пояс, доказав, что она красивее всех с любой стороны

28-летняя модель своими формами взволновала миллионы сердец. Но, чтобы окончательно свести фанатов с ума, девушка периодически постит супержаркие снимки, пишет Лайф.
На этот раз Ратаковски решила показать в Instagram не свой знаменитый пресс, а изящные изгибы спины. Правда, инста-дива продемонстрировала не только тонкую талию и голые лопатки. Она разделась по пояс и то позировала вполоборота, прикрыв грудь руками, то добавляла откровенности, открывая бюст чужому взору.
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Эмили выбрала для фотосессии только серьги и чёрные брюки. При этом модель расстегнула и немного спустила штаны, показав пикантный загар, на который сразу обратили внимание подписчики. Горячие снимки принимают на ура как парни, так и девушки, которые тоже делают комплименты красоте Ратаковски. Однако некоторые до сих пор беспокоятся о худобе модели, желая её как следует накормить.
Красивая как всегда. Но я не устану повторять, что тебе нужно есть больше,
Если и есть кто-то красивее, я не встречала,
- написали подписчики.