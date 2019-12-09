Латекс, кожа, цепи: заложницей эпатажного Солтана стала звезда эстонского фитнеса

Традиционно перед новогодними праздниками Алексей Солтан затевает эффектные фотосъемки для своего календаря на следующий год. Календарь этот получают в подарок друзья и знакомые стилиста, а вот когда откровенные иллюстрации и кадры из бэкстейджа попадают в социальные сети и СМИ, начинаются бурные обсуждения.

В этом году в календарь Алексея Солтана войдут кадры, сделанные для рекламы откровенного нижнего белья IntimoBoutique, в которых вместе со стилистом приняла участие тренер, двукратная чемпионка Эстонии по фитнес-бикини Екатерина Реметс-Морозова. Получилось дерзко, но со вкусом. На кадрах эффектная блондинка становится заложницей крылатого демона-искусителя: именно таким предстал в этот раз Солтан перед объективом фотографа.

За макияж моделей отвечала визажист Катрин Сангла.

Полуобнаженное тело, цепи, латекс, ремни и кожа – на съемках, которые проходили в столичном ночном клубе Teater, обстановка накалилась не на шутку. Несколькими снимками, с оговоркой, что они самые приличные, Алексей и Екатерина поделились с нашим порталом. Поэтому вы видите их первыми! Правда, и тут пришлось наложить цензуру.

ФОТО: Hindrek Maasik

«Каждый из нас давно искал фотографа, который смог бы передать индивидуальность и настроение, а не делал бы скучных постановочных кадров, как по шаблону, – рассказали Алексей и Екатерина о совместной работе. – Хиндрек Маасик для нас – тот самый идеальный фотограф. Когда он дал свое согласие, мы сразу решили делать! Хиндрек предоставил нам полную свободу в самовыражении».

ФОТО: Hindrek Maasik

К слову, эпатажный стилист и звезда эстонского фитнеса знакомы не так давно, но признаются, что очень интересны друг другу профессиональной деятельностью, яркостью и смелостью. Ни один выход в свет Алексея Солтана не остается незамеченным, а его дерзкие образы заставляют публику ахать. Появления Екатерины в СМИ, рекламах и телепередачах тоже не остаются без внимания. Интересно, как отреагирует публика на их совместное появление в кадре.