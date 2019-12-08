Чудеса! Какие изменения произойдут с телом, если пить воду натощак

Очищение организма. По словам специалистов, ночью тело восстанавливается и расщепляет токсины. Выпивая утром воду натощак, мы помогаем своему организму активнее избавляться от вредных веществ. Достаточное употребление воды также способствует выработке мышечных клеток и новых клеток крови.

Ускорение обмена веществ. Питьевая вода натощак увеличивает скорость метаболизма до 24 процентов. Более высокий метаболизм означает более активную пищеварительную систему и более легкую потерю веса. При этом эксперты советуют пить воду теплой.

Облегчение изжоги. Расстройство желудка и изжога вызываются повышенной кислотностью, а также попаданием кислоты в пищевод. Когда человек пьет воду натощак утром сразу после пробуждения, то разбавляет кислоту в желудке и предотвращает изжогу. Кроме того, желудок благодаря воде натощак готовится к завтраку.

Улучшение кожи лица. Недостаток воды приводит к преждевременным морщинам и расширенным порам на коже лица. Употребление воды натощак в количестве двух стаканов значительно стимулирует кровообращение и делает кожу более свежей и сияющей.

Улучшение состояния волос. Вода составляет четверть веса волос и снабжает их изнутри влагой. Недостаток жидкости ведет к тому, что волосы становятся тонкими и ломкими, плохо растут.

Снижение риска заболеваний почек и мочевого пузыря. Питье воды натощак помогает предотвратить появление почечных камней и инфекций мочевого пузыря. Вода, как уже говорилось, разбавляет желудочную кислоту и выводит токсины из организма, что может быть причиной как почечных камней, так и инфекций мочевого пузыря.