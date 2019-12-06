Пт, 6.12.2019
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Очень худая и с ярким макияжем: в Сеть попало свежее фото Аллы Пугачевой

Alla Pugacheva

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Новый выход певицы вызвал ажиотаж в Сети.

В последнее время внешний вид 70-летней Аллы Пугачевой часто становится объектом обсуждения. То в сети критикуют стиль Примадонны, то, наоборот, не могут налюбоваться ее прекрасным внешним видом. В любом случае, каждое появление певицы на публике не остается незамеченным.

В этот раз Пугачева появилась на съемках шоу. Для выхода Примадонна выбрала наряд total-black: черная блуза с длинным рукавом и узкая юбка средней длины подчеркнули стройную фигуру звезды.

ФОТО: Instagram

Также внимание общественности привлек и макияж знаменитости: темные тени, алая помада, красные румяна. Фотографией с Пугачевой поделился в своем Instagram актер Евгений Бойцов.

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