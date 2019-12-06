Очень худая и с ярким макияжем: в Сеть попало свежее фото Аллы Пугачевой

Новый выход певицы вызвал ажиотаж в Сети.
В последнее время внешний вид 70-летней Аллы Пугачевой часто становится объектом обсуждения. То в сети критикуют стиль Примадонны, то, наоборот, не могут налюбоваться ее прекрасным внешним видом. В любом случае, каждое появление певицы на публике не остается незамеченным.
В этот раз Пугачева появилась на съемках шоу. Для выхода Примадонна выбрала наряд total-black: черная блуза с длинным рукавом и узкая юбка средней длины подчеркнули стройную фигуру звезды.
Также внимание общественности привлек и макияж знаменитости: темные тени, алая помада, красные румяна. Фотографией с Пугачевой поделился в своем Instagram актер Евгений Бойцов.