Едете на выходные в Ригу? Не пропустите зрелищное шоу!

Благотворительный забег традиционно пройдет во второе воскресенье декабря на Домской площади, и станет одним из самых ожидаемых спортивных мероприятий в преддверии Рождественских праздников.

В благотворительном забеге может участвовать любой желающий, ведь главное здесь вовсе не пройденная дистанция, а душевная теплота и энергия добра.

Вот уже двенадцатый год подряд благотворительный забег объединяет людей, которые хотят сделать мир лучше! В этом году впервые все деньги, полученные от продажи билетов, будут переданы в фонд организации Dr.Klauns, чтобы и в следующем году профессиональные больничные клоуны продолжили дарить радость детям и их родителям во всех больницах Латвии.

Принять участие в благотворительном забеге приглашают детей и взрослых всех возрастов – приходите семьями, берите с собой детей, друзей и даже домашних животных.

Кроме того, каждый участник за небольшое пожертвование сможет получить красный клоунский нос и дополнить им традиционный костюм Санта-Клауса, который получит каждый участник забега.

Стоимость участия в благотворительном забеге – 15 евро. Есть возможность приобрести семейный билет за 30 евро (2 ребенка, 2 взрослых). Билеты можно приобрести в eKase.lv и местах продажи билетов.

После приобретения билета, костюм Санта-Клауса можно получить в гостинице Radisson Blu Daugava Hotel (Kuģu ielā 24, Rīga) и Tallink Hotel Riga (Elizabetes ielā 24, Rīga). Костюмы можно будет получить и 8 декабря с 10:00 на Домской площади.

Движение Ротари в Латвии держит свое начало в 1932 году, когда был образован первый Рижский клуб Ротари. Своей работой и финансовой помощью Латвийский клуб Ротари поддерживает многие значимые общественные проекты, помогая другим организациям и поощряя столь значимые аспекты общества, как честность, покой, образование и благополучие.

Организация Ротари объединяет около 1,2 миллиона предпринимателей и представителей других профессий по всему миру. Участники движения Ротари осуществляют различные проекты по оказанию помощи и поддерживают высокие стандарты профессиональной этики и способствуют покою и доброй воле во всем мире! Девиз организации – «Служение превыше себя».

Dr.Klauns – общественная благотворительная организация, работающая с 2012 года. Ее представители – 30 профессиональных медицинских клоунов – ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.

Программу Докторов-клоунов в Латвии осуществляет организация Dr.Klauns в сотрудничестве с Детской клинической университетской больницей при поддержке ведущего латвийского предприятия по переработке молока Food Union и благотворительного фонда Петра Авена «Поколение».