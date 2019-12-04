Анна Седокова сделала откровенное фото для любимого, не забыв и про других мужчин

36-летняя певица решила исправить ситуацию и опубликовала горячее селфи. Седокова распахнула банный халат, приняла у зеркала эффектную позу и показала, как красит её коричневое бельё, оттеняя загар. При этом снимок Анна дополнила кокетливой подписью:

Всё, что я хочу на Рождество, — это ты.

Анна Седокова ФОТО: Instagram

Певица и её новый бойфренд не устают признаваться друг другу в любви в соцсетях. Седокова, ради которой спортсмен бросил жену и ребёнка, не скупится на тёплые слова в адрес избранника:

Ты человек, который сделал меня лучше. Ты мой воздух, моё дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты мой инопланетянин.

Но артистку ценит не только Тимма, оставивший в комментариях под горячим снимком эмодзи-персик, но и её подписчики. Исполнительница получила более 175 тысяч лайков и восторженные комплименты роскошным формам. Поклонники отметили, что мама троих детей сама выглядит словно девочка. Однако некоторые расценили откровенный снимок как проявление скрытых комплексов у певицы.

вау тоже хочу такую фигуру, особенно верхнюю часть,

И это мама троих детей,

вы прям такая девочка. В чём ваш секрет?

Конечно, красиво... но возникает ощущение ,что Анна комплексует...