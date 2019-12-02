Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря

Девы начнут декабрь с амбициозных планови. Меркурий в Скорпионе подарит им веру в себя и решительность в работе. Не нужно приглушать свои аппетиты и отказываться от успеха: это время крайне благоприятно для карьерных прорывов. На этой неделе удачны будут даже значительные и крупные вложения, если они работают на будущий успех.

Весы

Весов астрологи предупреждают о лицемерных советчиках, энергетических ловушках и завистниках. Кто-то на этой неделе будет строить против Весов козни, но, к счастью, Венера в Козероге сорвет их планы и заставит ответить за все. Тем не менее усугублять ситуацию излишним доверием и наивностью не стоит. Лучше не верить людям на слово, особенно если речь заходит о деньгах. Решительность пойдет в плюс, но только если она будет осмысленной и оправданной.

Скорпион

Скорпионам, согласно финансовому прогнозу, в начале декабря стоит привести в порядок дела и по возможности выручить деньгами кого-то из окружения. Родные и близкие могут нуждаться в поддержке, а также в помощи в различных ситуациях. Одалживать на неопределенный срок лучше всего посильные суммы, чтобы самим не попасть в финансовую яму. Самое главное, чтобы тщеславие и корысть не привели Скорпионов к конфликтам и конкуренции. Начинать месяц с борьбы и негатива точно не следует.

Стрелец

Стрельцам лучше пока повременить с начинаниями. Солнце в Стрельце высветит важные дела, которые стоит продолжить и довести до логического завершения. Если не распыляться на иллюзии, планы и авантюры, недели вполне хватит, чтобы закончить все начатое. В противном случае на работе и в делах появятся дополнительные сдерживающие факторы и мелкие неприятности. Чтобы неделя прошла продуктивно и успешно, нужно укреплять веру в собственные силы и не сворачивать с намеченного пути. Козерог

Пришло время задуматься не о накоплении, а о том, что мешает достичь успеха. Планета счастья и денег Венера подарит Козерогам вдохновение и нестандартное мышление, а значит, получится ответить на самые сложные вопросы, если вовремя их задать. Вирусы сознания и энергетические причины нищеты способны заблокировать энергетику, и даже благоприятно настроенные небесные покровители не смогут пробить этот щит. Успех в ваших руках. Новый месяц Козерогам стоит начать с гигиены сознания — тогда и в финансовых делах наступит порядок.

Водолей

Юпитер в Козероге предостерегает Водолеев, чтобы те ни в коем случае не останавливались, если в чем-то достигли успеха. Важно держаться этой линии: это обязательно приведет к большим победам. Однако устраивать на этой неделе борьбу за место под солнцем не стоит: события должны развиваться размеренно, без грубой силы и суеты. Пусть все идет своим чередом. Сейчас тот самый момент, когда можно и нужно поддаться течению.

Рыбы