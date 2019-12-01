Почему ты ненавидишь свою работу: четыре причины

Не ощущая больше любви к работе, практически все проходят три стадии: радость, ненависть и увольнение. Удачно проходя собеседование и получая новое место работы, обычно все испытывают чувство глубокого удовлетворения, поскольку хорошую должность быстро найти тяжеловато.

Со временем служебная роль надоедает все больше и доходит до откровенной ненависти ко всему связанному с профессиональной деятельностью. Причин на это предостаточно, и мысли об увольнении посещают раз за разом, день за днем.

В общем, не стоит искать крайних и виноватых, а просто найти первопричину того, что вызывает бескрайнюю ненависть к работе. Скорее всего, решив данную проблему, сможешь снова беспрекословно выполнять свой профессиональный долг.

Нет отдачи и удовлетворения

Работа не может постоянно быть интересной и веселой. Когда ты входишь в постоянный ритм, наступает рутина и скука. Дух конкуренции еще иногда создает какое-то настроение, но когда полностью отсутствуют поощрительные меры или хотя бы простая похвала – дела швах.

Но выход вполне легок: достаточно придумать для себя и коллег своеобразную игру- отвлечение, которое поможет развеяться в обеденный перерыв и разрядить обстановку. В игре должна быть соревновательная составляющая и система вознаграждений.

Ненависть к начальству

Босс в какой-то мере ответственен за твою судьбу, потому открыто его ненавидеть могут лишь редкие смельчаки. Конечно, ты вряд ли можешь спокойно выдерживать его разговоры и стиль управления, но что поделать.

В общем, тут пути два: либо смириться и не ждать профессионального роста, либо попробовать наладить отношения с начальством. Обсуждение проблемы, создание правил поведения, которые приемлемы вам обоим и выработка навыка общения с начальником должны помочь.

Неуверенность в своей работе

Тебе самому не нравится твое дело и ты не веришь в его успех? Это еще одна причина, по которой рождается ненависть. Дело, скорее всего, в том, что твои ценности ущемляются профессиональной деятельностью и тебе просто не удается наслаждаться делом.

Правда, можно взглянуть на ситуацию с иного ракурса: твоя работа, несмотря на бесполезность для тебя, действительно нужна для других людей, а значит – твои ценности все же воплощены. Также это может послужить хорошей мотивацией для продолжения деятельности.

Чувство недооцененности

Потребность в признании движет большинством из нас, и это не нужно отрицать. Когда эта потребность не удовлетворяется, чувство бесполезности нависает над головой и не дает спокойно жить. Конечно, можно заставить коллег и босса тебя оценить, сунув им под нос свои достижения. Но есть и иной путь: стань примером.

Заведи привычку признавать чужие достижения, успехи, благодарить за работу и услугу – так заработаешь и хорошую репутацию, и найдутся последователи, признающие твои высоты.