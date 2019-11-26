Самая сексуальная эстонская радиоведущая исполнила свою самую заветную мечту

Ведущая Power Hit Radio и блогер Бригитте Сюзанне Хунт недавно рассталась с возлюбленным и ей пришлось съехать из их общего гнездышка. Некоторое время Хунт жила у подруги, но настало время прекратить довольствоваться временным жильем, пишет Uudised.TV3.
Бригитте с гордостью рассказала о том, что приобрела собственную квартиру.
Мужчины с Ближнего Востока, которые пишут мне сообщения, у вас больше нет шансов. Кроме машины, работы, чувствую собственного достоинства и непоколебимой принципиальности с сегодняшнего дня у меня есть и собственная квартира,
- написала Хунт в Instagram.
Я влюбилась в эту квартиру с первого взгляда и расположена она совсем рядом с местом, где я выросла.