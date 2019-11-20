Музеи мира, которые не стоит посещать слабонервным

И в тех музеях, о которых расскажем мы, тебе не удастся полюбоваться красивым пейзажем, оценить работу художника со светом и тенью или попробовать унюхать краску на холсте.

Экспонаты в этих музеях скорее вызовут чувство отвращения, нежели восторга. И никто не станет напоминать тебе, что их нельзя трогать руками. Ты не станешь этого делать даже под дулом пистолета.

Исландский музей фаллосов

Исландский музей фаллосов ФОТО: HALLDOR KOLBEINS/AFP

Тебе не показалось — это действительно музей фаллосов. Основатель музея Сигурдур Хьяртарсон начал коллекционировать члены в 1974 году. Почему было выбрано такое направление и с чем это связано — неизвестно.

Возможно, на Сигурдура повлияла скучная жизнь в маленькой рыбацкой деревне, и он решил сделать что-то необычное. В музее 215 экспонатов, многие из которых основатель законсервировал самостоятельно.

Исландский музей фаллосов ФОТО: HALLDOR KOLBEINS/AFP

Увидеть пенис кашалота или разглядеть крохотное достоинство хомяка под увеличительным стеклом — все это ты можешь сделать в Исландском музее фаллосов. Там есть и пустые контейнеры для пенисов, в которых появятся экспонаты соотечественников Хьяртарсона.

По его словам, многие жители завещают свои члены. Может, все это тебе показалось смешным, но вряд ли бы ты смеялся, оказавшись в этом музее. Многие экспонаты закрыты накидками с предупреждающими надписями, чтобы впечатлительных посетителей не вырвало или их не хватил удар.

Немецкий музей истории медицины

Немецкий музей истории медицины находится в городе Ингольштадт, Бавария. Это отнюдь не безобидное место. Если тебя не интересуют жестокие и кровавые медицинские хроники, лучше не посещать этот музей.

В нем можно увидеть множество пугающих инструментов — в частности, тех, которыми пользовался Йозеф Менгеле. Еще хуже, что там представлены методы их использования.

Помимо неприятных острорежущих (и не только) предметов, выставлены плоды сиамских близнецов, человеческие скелеты и многое другое.

Голливудский музей смерти

Голливудский музей смерти ФОТО: Соцсети

В этом месте собрана большая коллекция похоронной атрибутики, видеозаписи самоубийств, рисунки, сделанные маньяками, и много информации об известных серийных убийцах (Чикатило в том числе).

Сам музей небольшой, но те, кто побывал в нем, говорят, что так и не смогли пройти от начала до конца.

Музей истории медицины Мюттера в Филадельфии

Музей истории медицины Мюттера в Филадельфии ФОТО: Соцсети

Уникальная коллекция самых страшных физических отклонений собрана именно в этом музее. Здесь выставлены деформированные кости, поврежденные человеческие органы, восковые (но от этого не менее жуткие) модели разных патологий.

Посетить музей Мюттера можно всего лишь за $ 14. Главное — быть готовым к тому, что ты там увидишь.

Музей паразитологии в Токио

Музей паразитологии в Токио ФОТО: Соцсети

Музей паразитов был открыт в 1953 году. Совершенно бесплатно ты можешь увидеть в нем более трехсот видов червей, которые паразитируют в телах млекопитающих.

Кроме того, ты ознакомишься с образом жизни паразитов — и после этого не выйдешь из дома без геля для рук. Может, и от суши откажешься. Вся коллекция музея состоит из 600 000 образцов паразитов.

Музей Дюпюитрена в Париже

Музей Дюпюитрена в Париже ФОТО: Соцсети

Как и в музее Мюттера, здесь собрана большая коллекция патологий. Детям до 12 лет вход запрещен. В XIX веке, когда музей только открылся, посещать его могли лишь мужчины.