Имеет значение: как разобраться в размерах одежды?

Прекрасная половина человечества легко ориентируется в выборе размеров одежды, безошибочно выдергивая из уймы вещей действительно тот размер, который идеально подчеркнет фигуру и красоту ее обладательницы. А чем мужчины хуже? Тоже приятно, когда костюм сидит, как влитой, а рубашка не стесняет движений, но и не топорщится.

Если ты обычно подбираешь размер одежды на глаз или прибегаешь к помощи продавцов - пора с этим заканчивать. Разберись, наконец, в этих премудростях и хитросплетениях размерных сеток, тем более, что это не так сложно. Еще и полезно, если ты любишь делать покупки в интернет-магазинах.

Определи размер

Стильная одежда должна быть удобной, и то, насколько комфортно ты чувствуешь себя в джинсах или костюме, зависит от правильно подобранного размера. Чтобы понять, какой у тебя размер, необходимо снять мерки, а удобнее всего это сделать с помощью другого человека - меньше вероятности ошибки.

Для мужчины ключевыми параметрами являются:

Рост

Обхват шеи

Обхват груди

Обхват талии

Обхват бедер

Длина рукава

Длина наружного шва брюк

Длина внутреннего шва брюк

Для верхней части тела важны обхват груди и рост, а для рубашек - еще и обхват шеи. Размер брюк и джинсов определяют по обхвату талии и бедер, а ростовой показатель измеряется отдельно.

Разные производители одежды употребляют разную классификацию: цифровую или буквенную. В международной сетке размеры определяются буквенными кодами: от самого маленького XXS - и до самого большого 5XL, где S - это производное от английского small (маленький), M - medium (средний), L - large (большой, крупный). Буквой X и цифрами обозначается степень того или иного размера.

Таблица размеров мужской одежды ФОТО: Mport.ua

Покупая одежду, стоит знать свой показатель обхвата груди, а также показатель роста. В международной системе по обхвату груди у мужчин определены такие размеры:

XXS – 70-78 см

XS – 78-86 см

S – 86-94 см

M – 94-102 см

L – 102-110 см

XL – 110-118 см

XXL – 118-129 см

Если цифра на стыке двух размеров - предпочтение стоит отдать большему, поскольку это обусловлено банальным комфортом. Одежда меньшего размера будет слегка тесновата, и это может привнести неудобства в ее ношении.

Как подобрать размер джинсов

Для многих мужчин джинсы - это универсальная одежда. При покупке новых джинсов мужчины идут по пути наименьшего сопротивления: замеряют пояс старых джинсов и ориентируются на эти показатели. Но такой подход неправилен, поскольку джинсы при носке имеют свойство растягиваться и садиться по фигуре, потому нужно учитывать еще и длину внутреннего шва.

Единственное, на что стоит ориентироваться в старых джинсах - размер. Его можно посмотреть на этикетке, вшитой в пояс. Обычно на ней указаны два параметра:

W (waist) – обхват талии;

L (length) – длина.

Зная свой обычный размер, можно определить размер джинсов по талии - из числа, определяющего размер, отнять 16. Если, к примеру, твой размер - 50, то размер джинсов будет W 34 (50 – 16 = 34).

С длиной проще: она указывается в дюймах по внешней стороне ноги. Если измерить расстояние от верхнего сустава ноги в области паха до щиколотки и умножить этот показатель на 0.39, то получится длина джинсов в дюймах.

Конечно, 100 процентное попадание в размер встречается редко, потому стоит предпочесть чуть большую длину и чуть меньший размер в талии. При первой стирке джинсы могут сесть по длине, а в талии они, как правило, растягиваются.