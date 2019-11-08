Она вернулась: похудевшая Волочкова после долгой паузы показала фото в бикини

Но Анастасия Волочкова в бикини вернулась — она опубликовала у себя в Instagram фотографию, на которой запечатлена в красном пляжном комплекте. Первый вариант фотографии, на которой рядом с ней позировала другая девушка, Волочкова удалила и заменила одиночным снимком. Заметно похудевшая балерина советует надевать подобные модели только тем, кто действительно может «позволить себе надеть мини-бикини на свое тело».