Она вернулась: похудевшая Волочкова после долгой паузы показала фото в бикини

43-летняя балерина Анастасия Волочкова давно не показывалась своим подписчикам в купальнике, пишет WMJ.
Но Анастасия Волочкова в бикини вернулась — она опубликовала у себя в Instagram фотографию, на которой запечатлена в красном пляжном комплекте. Первый вариант фотографии, на которой рядом с ней позировала другая девушка, Волочкова удалила и заменила одиночным снимком. Заметно похудевшая балерина советует надевать подобные модели только тем, кто действительно может «позволить себе надеть мини-бикини на свое тело».
Котики мои, телеса свои приведите в порядок, а потом советуйте, как мне жить. И не удивляйтесь, почему мужья бросают многих...
— не щадя чувств своих хейтеров, написала Анастасия Волочкова. «А зачем вы обращаете внимание? Вам все только завидуют!» — поддерживают Анастасию одни фолловеры, в то время как другие напоминают артистке, что и сама она не замужем.