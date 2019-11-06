«Хватит пить!» Ирина Шейк озадачила подписчиков в сети

Российская супермодель Ирина Шейк заинтриговала подписчиков новым фото. Девушка предстала в купальнике перед зеркалом, где видна ее утонченная фигура. Но на фото сделан акцент на передний план, где расположен мини-бар, пишет Пятый канал.
На столике стоят бутылки с алкоголем, а также лежит лайм и лимон для приготовления известного крепкого напитка. В шкафчике ниже видны различные бокалы и фужеры для напитков.
На скалах…
— загадочно подписала пост звезда.
Пользователи посоветовали Ирине не употреблять алкогольные напитки, а некоторые, напротив предложили помощь в приготовлении коктейля.
Хватит пить!
— резко прокомментировал кто-то из российских поклонников.
Но большинство фолловеров модели все равно больше внимания обратили на ее фигуру и оставили восхищенные комментарии.
«Статуэточка!!!»;
«Красивое тело и бикини, Ирина»;
«Вау! Великолепная красавица», — отметили подписчики фотомодели.