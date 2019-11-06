Ср, 6.11.2019
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«Хватит пить!» Ирина Шейк озадачила подписчиков в сети

Ирина Шейк

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM

Российская супермодель Ирина Шейк заинтриговала подписчиков новым фото. Девушка предстала в купальнике перед зеркалом, где видна ее утонченная фигура. Но на фото сделан акцент на передний план, где расположен мини-бар, пишет Пятый канал.

На столике стоят бутылки с алкоголем, а также лежит лайм и лимон для приготовления известного крепкого напитка. В шкафчике ниже видны различные бокалы и фужеры для напитков.

На скалах…

— загадочно подписала пост звезда.

Пользователи посоветовали Ирине не употреблять алкогольные напитки, а некоторые, напротив предложили помощь в приготовлении коктейля.

Хватит пить!

— резко прокомментировал кто-то из российских поклонников.

Но большинство фолловеров модели все равно больше внимания обратили на ее фигуру и оставили восхищенные комментарии.

«Статуэточка!!!»;

«Красивое тело и бикини, Ирина»;

«Вау! Великолепная красавица», — отметили подписчики фотомодели.

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