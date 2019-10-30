Вот шальной! Блогер из Украины проехал 2800 километров, чтобы купить в Таллинне это... (ВИДЕО)

Блогер, известный также как Ванпласович, намеревался приобрести новый телефон OnePlus 7T раньше других в одном из временных магазинов OnePlus, открывающихся в странах Европы за неделю до официального старта продаж. Из-за проблем с загранпаспортом украинец опоздал на самолет в Копенгаген, куда он изначально собирался, но не отчаялся и решил поехать на машине в Эстонию. 12 октября в Таллинне впервые в странах Балтии можно было приобрести новый телефон OnePlus за неделю до его появления на прилавках.

Всего поездка в Эстонию заняла у видео-обзорщика больше 20 часов за рулем практически без перерыва. По его словам, за это время он позволил себе лишь около 15 минут сна. В результате он успел вовремя купить телефон, который 12 октября продавался в торговом центре Кристийне всего два часа: с двух до четырех дня. Мероприятие посетило около 200 человек. Одним из покупателей стал и блогер, специально приехавший из Украины. Всего шесть дней спустя, 18 октября, OnePlus 7T и 7T Pro вышли в свободную продажу.