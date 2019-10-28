Вывела сексуальность на новый уровень! Эстонская певица показала себя в шикарном мини-платье
27-летняя эстонская певица сейчас находится в Риме, где на днях прошел показ совместной коллекции Giambattista Valli и H&M — очередная коллаборация шведского ретейлера с люксовым брендом.
H&M выбрал Лийс в качестве своего представителя на модном мероприятии. Блондинка охотно делится со своими подписчиками всеми подробностями, в том числе и яркими образами, которые выбирает для выходов в свет.
Теперь же в ее Instagram появилось фото с розовом мини-платье.
Смотри фото!