Вт, 29.10.2019
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  • Вывела сексуальность на новый уровень! Эстонская певица показала себя в шикарном мини-платье

Вывела сексуальность на новый уровень! Эстонская певица показала себя в шикарном мини-платье
ФОТО!

Liis Lemsalu.

ФОТО: Raul Mee

27-летняя эстонская певица сейчас находится в Риме, где на днях прошел показ совместной коллекции Giambattista Valli и H&M — очередная коллаборация шведского ретейлера с люксовым брендом.

H&M выбрал Лийс в качестве своего представителя на модном мероприятии. Блондинка охотно делится со своими подписчиками всеми подробностями, в том числе и яркими образами, которые выбирает для выходов в свет. 

Теперь же в ее Instagram появилось фото с розовом мини-платье.

Смотри фото!

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