Пн, 28.10.2019
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Дочь Заворотнюк поделилась жизнерадостной фотографией

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна

ФОТО: Instagram

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась на своей Instagram-странице жизнерадостным снимком с улыбкой. 

Фотография была опубликована 27 октября вечером. Кадр похож на рекламную съемку. На фото ярко светит солнце, Анна сидит около дома, а рядом стоит сумка. 

Девушка закрыла возможность комментировать публикацию.

Напомним, что именно Анна неоднократно высказывалась в адрес СМИ. Она не называла диагноз матери, но подтвердила, что та серьезно больна. 

Сейчас известно, что Анастасия Заворотнюк проходит лечение в одном из центров Подмосковья. Как отмечаются близкие семьи, родные актрисы отказываются от любой финансовой помощи. Единственное, чего просят близкие - это перестать публиковать непроверенную информацию и спекулировать на новостях о здоровье звезды. 

Напомним, многочисленные издания сообщили, что Заворотнюк борется с раком головного мозга. Ходят слухи, что страшную болезнь у нее диагностировали больше года назад.

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