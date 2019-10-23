Ср, 23.10.2019
Самые убойные цитаты Ирины Хакамады в Таллинне, которые изменят вашу жизнь! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Гороскоп на 24 октября: Овнам смеяться погромче, а Тельцам поменять прическу

Гороскоп на 24 октября: Овнам смеяться погромче, а Тельцам поменять прическу

Осень. Иллюстративное фото.

ФОТО: Лиана Турпакова

Не так давно мы пересекли экватор осени, и у многих в душе пытаются поселиться осенние грусть и печаль. В четверг на нас влияют также энергии опасного, непредсказуемого и депрессивного 26-го лунного дня. Его символы — жаба и болото — красноречиво говорят сами за себя. Советую представителям всех знаков зодиака воздерживаться от активных действий и экономить жизненные силы, пишут vesti.ua.

Овен

В этот день вас будут провоцировать на ссоры и конфликты, а выручить могут улыбка и юмор.

Телец

Уделите сегодня время себе и своему внешнему виду - так вы привлечете в свою жизнь радость и счастье.

Близнецы

По минимуму общайтесь с людьми, наделенными должностью, но обделенными самоконтролем.

Рак

Лунный месяц выходит на финишную прямую. Подумайте о том, с чем пора попрощаться в вашей жизни.

Лев

Сегодня самое подходящее дело для вас — посещение парикмахерской или спа-салона.

Дева

Вы готовы идти дальше, в эти лунные сутки займитесь процессами очищения.

Весы

Вам сегодня будет неуютно и беспокойно — займитесь размеренным и кропотливым делом.

Скорпион

Вы можете почувствовать беспричинные печаль и тоску, но завтра все наладится.

Стрелец

Этот день может обхитрить вас и заставить заняться чем-то, что вам не по статусу, — держите марку.

Козерог

Вам хватит мудрости на то, чтобы гармонизировать этот день и для себя, и для других.

Водолей

Проявите тактичность к близким людям — сегодня не время выяснять взаимоотношения.

Рыбы

Четверг хорошо подходит для творчества, его можно проявлять даже в ежедневных заботах.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ