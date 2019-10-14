«Положение тяжелое»: медики прервали молчание о состоянии Заворотнюк

Стали известны комментарии специалиста о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
Ситуация вокруг тяжелобольной звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк продолжает волновать общество и СМИ. По последним, хотя и неофициальным, данным, актриса остается в тяжелом состоянии, и к ее лечению должны подключиться нейрохирурги.
Как заявила онколог Лариса Туркина, сейчас Анастасия нуждается в поддержке родных, ведь даже находясь в коме человек может все чувствовать и слышать.
«Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше», - цитирует Туркину телеканал «Звезда».
По словам медика, без точного диагноза нельзя сказать, что произойдет с человеком даже в ближайшие сутки, а прогнозы о том, что он скончается в течение двух дней уместно делать лишь, если у него есть травма спинного или головного мозга.
«Если существует длительно текущее заболевание, то информация о 48 часах неправильна», - сказал медик.
Он также высказался относительно возможных причинах перевода актрисы в другую больницу.
«Первое - это принятие консилиума о переходе на другое лечение. (…) Причины могут быть финансовыми у родственников. Третья причина, самая распространенная, это просто принятие решения родственниками о переводе в другое учреждение», - сказал врач.
Напомним, что в минувшую субботу дочь Анастасии Заворотнюк Анна разместила в своем Instagram второе за последние сутки сообщение, в котором поздравила свою маму и ее супруга Петра Чернышева с днем венчания. Она выразила уверенность в том, что «любовь обладает исцеляющей силой и творит чудеса».