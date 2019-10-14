«Положение тяжелое»: медики прервали молчание о состоянии Заворотнюк

Как заявила онколог Лариса Туркина, сейчас Анастасия нуждается в поддержке родных, ведь даже находясь в коме человек может все чувствовать и слышать.

«Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше», - цитирует Туркину телеканал «Звезда».

Другой специалист в комментариях для НТВ заявил о том, что появившаяся ранее информация о 48 часах, которые якобы осталось жить актрисе, появилась на фоне перевода звезды сериала «Моя прекрасная няня» в другое лечебное учреждение.

По словам медика, без точного диагноза нельзя сказать, что произойдет с человеком даже в ближайшие сутки, а прогнозы о том, что он скончается в течение двух дней уместно делать лишь, если у него есть травма спинного или головного мозга.

«Если существует длительно текущее заболевание, то информация о 48 часах неправильна», - сказал медик.

Он также высказался относительно возможных причинах перевода актрисы в другую больницу.

«Первое - это принятие консилиума о переходе на другое лечение. (…) Причины могут быть финансовыми у родственников. Третья причина, самая распространенная, это просто принятие решения родственниками о переводе в другое учреждение», - сказал врач.

Напомним, что в минувшую субботу дочь Анастасии Заворотнюк Анна разместила в своем Instagram второе за последние сутки сообщение, в котором поздравила свою маму и ее супруга Петра Чернышева с днем венчания. Она выразила уверенность в том, что «любовь обладает исцеляющей силой и творит чудеса».