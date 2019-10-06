«Почему вы не снимаетесь в кино?» Пелагея поразила поклонников новым образом

В минувшую пятницу, 4 октября 2019 года, стал известен победитель проекта "Голос 60+". Им стал Леонид Сергеенко. Конкурсная телепередача рассчитана на талантливых пенсионеров, которые по какой-то причине не могли ранее принять участие в творческих состязаниях.

Наставницей победителя была Пелагея. Певица решила приобщиться к духу ностальгической старины и для съемок финального выпуска выбрала для себя образ знаменитой голливудской актрисы Мерилин Монро. Артистка сделала пышную ретро-укладку с крупными кудрями и облачилось в светло-серебристое облегающее платье с глубоким декольте и пикантным разрезом на юбке.

Фотографию со съемок звезда опубликовала на своей личной странице в социальной сети Instagram. Снимок она подписала так: " Голосуйте за наших! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)". Кроме того, певица поблагодарила тех, кто помог ей воплотить в жизнь прекрасный образ.

В свою очередь поклонники не остались в стороне. Менее, чем за сутки публикация набрала почти 17 тысяч лайков. Кроме того, фолловеры знаменитости написали столько дружелюбных комментариев, что сосчитать их практически нереально. Многие подметили, что Пелагее очень идет новое амплуа.

"Почему Вы не снимаетесь в кино?", " о господи боже мой", " Мерлин Монро", "Удачи!!! Поля просто волшебная, красотка редкостная", " Ах, Пелагеюшка всё краше и краше день ото дня!!!", – написали пользователи.