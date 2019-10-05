Стрельцов ждет непростой день, а Девы могут строить смелые планы! Гороскоп на 5 октября

В личных отношениях инициативу склонны проявлять те, кто обычно предпочитает быть ведомым, не принимать самостоятельных решений и не нести ответственности. Поначалу это будет вносить в естественный ход событий путаницу, но довольно быстро выяснится, что у происходящего есть как минусы, так и плюсы, пишет Дворец.

Овен

Овнам необходима передышка. Наступил один из тех дней, когда все валится из рук, поэтому за важные дела браться не следует, да и от занятий, требующих высокой концентрации внимания, лучше отказаться. Зато ваше стремление к общению звезды обещают всячески поощрять. Сегодня у вас не будет оснований жаловаться на невнимание друзей или родственников, лишь любимый человек может неприятно удивить.

Звезды советуют сосредоточиться на приятных занятиях, одним из которых может стать шопинг. Хорошо сложатся и поездки. Активный отдых нежелателен, равно как и изнурительная физическая работа.

Телец

Очень сложным будет день для тех, кому предстоит встреча с друзьями или романтическое свидание. Даже людей, близких вам по духу, понять чрезвычайно трудно; велика вероятность мелких ссор, возможны и серьезные конфликты из-за совершеннейших пустяков. Склонность к поспешным выводам мешает вам принимать правильные решения, вы даете необдуманные обещания и верите всем слухам и сплетням, которые слышите.

День подходит для поездок, в особенности – организованных лично вами. Будьте готовы действовать самостоятельно, спокойно относитесь к критике в свой адрес. Близкие склонны судить вас слишком строго; это временное явление, которое вскоре станет лишь неприятным воспоминанием.

Близнецы

Проявив изобретательность, Близнецы смогут решить многие профессиональные проблемы, беспокоившие их в последнее время. Складывается вполне благоприятная ситуация для начала новых дел и реализации собственных идей, а также для сотрудничества с проверенными союзниками и новыми партнерами. Влиятельные особы будут на вашей стороне, вынужденные контакты с представителями государственных организаций не повлекут за собой проблем.

Отдых в кругу семьи или в обществе друзей порадует и взбодрит, поднимет настроение посещение увеселительных заведений. Любимый человек позаботится о том, чтобы в его обществе вы не ощущали дискомфорта. Нужно обратить внимание на свое здоровье: жизненный потенциал снижен, в связи с чем велика вероятность недомоганий.

Рак

Трудности в личной жизни могут всерьез расстроить Раков. Отношения с любимым человеком складываются отнюдь не так, как хотелось бы, и приходится идти на значительные уступки, чтобы избежать конфликтов и ссор. Родственники и близкие друзья готовы поддержать вас в этой непростой ситуации, однако сейчас вы не склонны делиться с ними своими проблемами, которые предпочитаете решать самостоятельно.

Хороший день для похода по магазинам, можно покупать одежду, косметику и парфюмерию. Поднять настроение поможет путешествие, а также посещение выставки, презентации или познавательного семинара.

Лев