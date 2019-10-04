Модель Playboy признана обладательницей самых красивых ягодиц мира

О победительнице сообщили представители Miss BumBum 2019 на официальной странице в Instagram. В конкурсе красоты приняли участие женщины из многих стран, в том числе представительницы Австралии, Испании, Великобритании, США, Канады, Франции, Германии, Португалии, Мексики и Бразилии.